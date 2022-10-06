استعدادات أهالى دمياط للاحتفال بانتصارات أكتوبر فى ميدان الساعة.. صور

دمياط - فريق المحافظات

يستعد أهالى محافظة دمياط للاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بميدان الساعة وسط المحافظة، وشهد الميدان تواجدا مكثفا من قبل شباب المحافظة، إضافة إلى توافد العديد من الأهالى استعدادا للاحتفال بذكري نصر أكتوبر.

ومن المقرر أن تتوافد أهالى محافظة دمياط بميدان الساعة وسط دمياط، للمشاركة في احتفالات المحافظة خلال الساعات المقبلة.

وعلى صعيد آخر شهد ميدان الساعة وسط دمياط انتشارا أمنيا مكثفا، لتأمين احتفالات الأهالى، إضافة إلى الدفع بسيارات إسعاف وكذلك سيارة حماية مدينة تحسبا لأية طوارئ.

وحرص عدد من أهالى دمياط على التقاط الصور التذكارية من ورفع لافتات تحمل عبارات مؤيدة للجيش المصري والقيادة السياسية، وكذلك أعلام مصر.



احتفالات الدمايطة بذكري انتصارات أكتوبر



استعدادات أبناء دمياط للاحتفال بذكري انتصار أكتوبر



استعدادات ميدان الساعة بدمياط للاحتفال بذكري أكتوبر