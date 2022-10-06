ارتكبوا 21 واقعة.. سقوط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بدمياط

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بدمياط تخصص نشاطه فى سرقة الدارجات النارية، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية ، مُتخذين من دائرة المركز محل إقامتهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط تم إستهدافهم ، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 2 طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – سلاح أبيض "سكين" - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة - مقص حديد - قصافة حديدية ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (21) واقعة بدوائر ( مركزى شرطة "فارسكور - دمياط " – أقسام شرطة " أول وثان دمياط - دمياط الجديدة " ) ، كما أضافوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ، وأمكن ضبط كافة المسروقات بإرشاد المتهمين .