اليوم السابع
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الخميس، 06 أكتوبر 2022 06:26 م
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ارتفاع طلبات إعانة البطالة فى أمريكا إلى أعلى مستوياته منذ 4 أشهر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 06:00 م
ارتفاع طلبات إعانة البطالة فى أمريكا إلى أعلى مستوياته منذ 4 أشهر البطالة - أرشيفية
كتب محمد جمال

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ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر، حسبما ذكرت شبكة الشرق الإخبارية.


وتعود القفزة الأعلى من المتوقع في طلبات الإعانة لأسباب أهمها إعصار فيونا، حيث زادت الطلبات بشكل خاص في بويرتوريكو التي اجتاحتها العاصفة في النصف الثاني من سبتمبر.

كما يرجح أن تتأثر بيانات طلبات الإعانة في الأسابيع المقبلة بفعل الإعصار إيان، الذي تسبب في دمار واسع النطاق عبر ولايات فلوريدا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية في نهاية سبتمبر.

 


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