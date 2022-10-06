ارتفاع طلبات إعانة البطالة فى أمريكا إلى أعلى مستوياته منذ 4 أشهر



وتعود القفزة الأعلى من المتوقع في طلبات الإعانة لأسباب أهمها إعصار فيونا، حيث زادت الطلبات بشكل خاص في بويرتوريكو التي اجتاحتها العاصفة في النصف الثاني من سبتمبر.



كما يرجح أن تتأثر بيانات طلبات الإعانة في الأسابيع المقبلة بفعل الإعصار إيان، الذي تسبب في دمار واسع النطاق عبر ولايات فلوريدا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية في نهاية سبتمبر.