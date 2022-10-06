ارتفاع سعر نفط عُمان2.21 دولار ليسجل 93.35 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر المقبل 93.35 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 2.21دولار مقارنةً بسعر يوم أمس الأربعاء البالغ 91.14 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 97 دولار للبرميل، منخفضًا 6.21 دولارمقارنةً بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، أن فرض سقف على أسعار النفط الروسي سيلحق الضرر بسوق الطاقة وسيؤدي إلى زيادة العجز وارتفاع الأسعار.

وقال نوفاك ـ في تصريحات صحفية لقناة "روسيا ـ 24" الإخبارية، بعد اجتماع أوبك +"إن مثل هذه القرارات ستضر بشكل كبير بسوق الطاقة ولن تؤدي إلا إلى زيادة العجز وارتفاع الأسعار نعتقد أنه لا يُنصح بتوريد النفط للمستهلكين، الذين يعتزمون تطبيق فرض سقف على الأسعار، وروسيا ستزود فقط المستهلكين الذين يضمنون أسعار السوق".