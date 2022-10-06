إغلاق كوبري الجيزة المعدنى منذ قليل للتطوير

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، "الواحدة صباحا" وبشكل جزئى، كوبرى الجيزة المعدني أعلي ميدان الجيزة، فى الاتجاه القادم من كوبري فيصل، إلى منزل شارع جامعة القاهرة.

وبقتصر الإغلاق على الحارة اليسرى فى الاتجاه المذكو، وبحيث يستمر هذا الإغلاق الجزئى حتى الساعة الخامسة صباح السبت المقبل ويستهدف صيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية، لتحقيق السيولة اللازمه وأعلى معدلات الأمن والسلامة استعداداً لفصل الشتاء وموسم الأمطار.

وكشف المصدر ، عن أن الأعمال ستكون على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية مشيرا إلى الإدارة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بشأن نشر اللوحات الإرشادية والمرورية فى محيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.