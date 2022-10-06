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إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بشبين القناطر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:36 م
إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بشبين القناطر إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم على طريق "شبين القناطر- كفر حمزة"، بين سيارة ملاكي وتوك توك، أسفر عن إصابة قائديهما، وجرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي مع توك توك، على طريق كفر حمرة أمام السجل المدني.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام الملاكي والتوك توك بسبب السرعة، وعدم وجود مطبات صناعية في المنطقة، رغم مطالبات الأهالي لكثرة الحوادث بعد رصف الطريق مؤخرًا، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة قائدي السيارة والتوك توك وتم نقلهما للمستشفى.

 

 


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