إسرائيل ترفض تعديلات لبنان على مسودة اتفاق ترسيم الحدود

وكالات الأنباء

رفضت إسرائيل، الخميس، التعديلات التى طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذى توسطت فيه الولايات المتحدة، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وقال مسؤول إسرائيلي معلنا قرار رئيس الوزراء يائير لابيد رفض طلبات المراجعة، إن أى مفاوضات أخرى ستتوقف حال تم تهديد منصة التنقيب عن الغاز فى حقل كاريش.

ومنذ شهر يوليو الماضي، تسارعت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه.

ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أمريكية.