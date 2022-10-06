وأشار التقرير، الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى "إف بى آى" إلى أن هذا المعدل تراجع بنسبة 1% على المستوى القومي بالولايات المتحدة، حيث انخفض من مليون و 326 ألفا و600 حادث فى عام 2020 إلى مليون و 313 ألفا و200 حادث في عام 2121.

وأبدى " إف بى آى " ثقته فى دقة هذه الإحصائية ، حيث تعتمد بيانات الجرائم على التقديرات بصورة أكبر مما كان عليه الحال من قبل.

وبينما جاء التقرير، حسب شبكة إن بى سى الأمريكية، متضمنا تقديرات تفيد بزيادة عمليات القتل بنسبة 4.3% مع تراجع معدل جرائم السطو بنسبة 8.9%، فإن مسئولى مكتب التحقيقات الفيدرالى لا يؤكدون حدوث تقلبات كبيرة في معدلات الجريمة.

وأوضح بيان ل" إف بى آى " أن هذه الإحصائية تشير إلى أن الجريمة ما تزال مستمرة في المجمتع الأمريكي.

ويأتي هذا في ظل نتائج استطلاع أجرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية يفيد بأن أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين الأمريكيين يرون أن جرائم العنف تمثل مشكلة كبرى في البلاد.

ومن المتوقع أن تثار هذه القضية بصورة بارزة في المداولات السياسية مع اقتراب موسم انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في شهر نوفمبر المقبل.