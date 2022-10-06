أمريكا تؤكد دعمها لمهمة البعثة الأممية فى ليبيا

أكدت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة توماس جرينفيلد، دعم بلادها لمهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وقال تلفزيون الوسط الليبي إن جرينفيلد، التقت الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس البعثة في ليبيا عبدالله باتيلي، وتناول اللقاء دفع العملية السياسية وسبل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

حضر اللقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

يذكرأن، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان، وذلك تعليقًا على أحداث الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية غربى ليبيا.

وأكدت البعثة الأممية أنها تتابع بقلق بالغ التقارير التي تفيد بإصابة ومقتل مدنيين خلال اشتباكات مسلحة في الزاوية.

وجدد البيان الدعوة إلى ضرورة حماية المدنيين غير المشروطة، فيما قدمت البعثة أحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.