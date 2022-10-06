أسرة الزعيم "السادات" تصل النصب التذكارى لإحياء ذكرى نصر أكتوبر.. صور

كتب - إبراهيم سعيد

وصلت منذ قليل أسرة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، إلى مقر النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك لإحياء الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقامت الأسرة بوضع أكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل وقراءة الفاتحة، وسط حضور جماهيري وهتافات "تحيا مصر".

وحرص عدد من المواطنين على الحضور لمقر النصب التذكارى وقراءة الفاتحة والاحتفال بالذكرى 49 لذكرى نصر أكتوبر المجيدة، رافعين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر" واناشيد وطنية.

وتحل اليوم الذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر المجيد، وتحيى الدولة المصرية ذكرى النصر العظيمة التي أعادت كرامة الشعب المصري من خلال الحرب التي تعتبر من بين أعظم الأحداث التاريخية في العصر الحديث.



أحد المواطنين خلال الاحتفال



جانب من الحضور



خلال احياء الذكرى 49 اليوم



التقاط الصور التذكارية اليوم



عدد من المواطنين يلتقطون الصور التذكارية



التقاط الصور التذكارية



جانب من إحياء الذكرى 49 لحرب أكتوبر المجيدة