أخبار مصر.. الرئيس السيسى: قواتنا المسلحة استردت فى حرب أكتوبر شرف الوطن وكبرياءه

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبريائه، ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه.

وتوجه الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي- فى الذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم الذي نحتفل به اليوم - بالتحية للشعب المصرى ولقواتنا المسلحة الباسلة، لشجاعتهم وبطولاتهم، ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن.

كما توجه الرئيس السيسى أيضا في ذكرى هذا النصر المجيد، بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل أنور السادات، الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه، ليحقق نصرًا عظيمًا سيظل برهانًا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

السيدة انتصار السيسى فى ذكرى نصر أكتوبر: قواتنا المسلحة حققت معجزة عسكرية بكل المقاييس

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية: إننا نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس، أثبتت فيها بسالة الجندى المصرى وشجاعته فى تحقيق النصر والتغلب على أى عقبات أو تحديات.

وأضافت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سلامًا إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعًا عنه وعن استقلاله وصون كرامته".

قطع المياه عن العجوزة و3 أحياء بالجيزة 6 ساعات تنتهى صباح السبت

تشهد عدة أحياء بمحافظة الجيزة انقطاع مياه الشرب، بعد منتصف ليل السبت، حيث أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن سبب الانقطاع يعود لأعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناء على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.

ومن المقرر أن يتم قطع المياه عن المناطق التابعة لأحياء (حي الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق).

وستستمر فترة الانقطاع لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلا حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 10/8/ 2022.

وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن 125.

صندوق الإسكان الاجتماعى: ملتزمون بتوفير كراسات شروط الإسكان ولا داعى للتزاحم

أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا داعى لتزاحم المواطنين أمام مكاتب البريد للحصول على كراسة شروط الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين3" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أنه لا توجد أولوية أو أفضلية للمواطنين الذين يحصلون على كراسة الشروط في موعد مبكر من طرح الإعلان، وأن هناك قواعد محددة لتطبيق الأفضلية على المتقدمين في جميع الإعلانات التي يطرحها الصندوق، وليس من ضمنها شراء كراسة الشروط مبكرا.

وشددت مي عبد الحميد، على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ملتزم بصورة تامة بتوفير كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد في مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية بإعلان " سكن لكل المصريين٣" موضحة أنه يتم ضخ عدد من كراسات الشروط بصورة دورية في جميع مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الإعلان على مستوى الجمهورية، ويستمر ذلك حتى انتهاء المدة الخاصة بالطرح الجديد لتلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين للحصول على كراسة الشروط.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات، مستمر حتى يوم 27 أكتوبر الجاري لجميع المواطنين بمن في ذلك المواطنون ذوو الاحتياجات الخاصة.





منظومة الشكاوى الحكومية: تلقينا 142 ألف شكوى واستغاثة سبتمبر الماضى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر 2022، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على المتابعة الدائمة لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ودعم جهودها في التواصل الفاعل مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنها تلقت وتعاملت مع (142) ألف شكوى وطلب واستغاثة؛ خلال شهر سبتمبر 2022، تم الانتهاء من مراجعة وفحص (135.5) ألف شكوى وطلب منها، وتوجيه ما يقرب من (113.5) ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ (22) ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (6.5) ألف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.