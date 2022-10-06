اليوم السابع
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أجراس الكنائس تدق احتفالًا بانتصار 6 أكتوبر المجيد

الخميس، 06 أكتوبر 2022 02:50 م
أجراس الكنائس تدق احتفالًا بانتصار 6 أكتوبر المجيد كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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دقت كنائس الكرازة المرقسية في القاهرة والإسكندرية ومختلف الإيبارشيات بمصر، أجراسها اليوم فى الثانية وخمس دقائق بعد منتصف الظهر (توقيت ساعة الصفر لبدء حرب أكتوبر 1973)، احتفالًا بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قدم التهنئة بنصر أكتوبر 1973 للرئيس عبد الفتاح السيسى ولرجال القوات المسلحة ولكل المصريين، حيث جاء ذلك فى بداية كلمته فى عظة الأربعاء الأسبوعية الذى عقده مساء اليوم فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

وقال قداسته: "نفرح نحن كلنا المصريين بتذكار انتصارات أكتوبر 1973، والكبار منا يذكرون أنها كانت أياما مجيدة، ليس لمصر فقط، ولكن لكل العرب.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

نصر اكتوبر

انتصار اكتوبر



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