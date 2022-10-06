آثار جامعة أسوان تشارك فى احتفالات اكتوبر بمعرض فنى وأعمال ترميم

أسوان - صلاح المسن

تشارك كلية الأثار بجامعة أسوان فى احتفالات محافظة أسوان بذكرى انتصارات أكتوبر، بمعرض فني وأعمال ترميم ، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ثناء ابوطالب عميد الكلية ، وفي إطار مشاركة كلية الآثار جامعة أسوان لاحتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.

وشارك فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاثار والهيئة المعاونة بكافة أقسام الكلية ( ترميم و مصري و إسلامي ) وبعض طلاب قسم الترميم بالمشاركة في أعمال التنظيف الميكانيكي ورفع كفاءة تماثيل رؤساء مصر ورموزها المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة والمقامة في الحديقة العامة المقابلة لمبنى محافظة أسوان.

قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في " تصريحات صحفية "انه تأتي مشاركة كلية الآثار في إطار الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر المجيدة، التي تنظمها محافظة أسوان بالتعاون مع جامعة أسوان، في هذا الإطار دشنت أيضا كلية الآثار معرضا فنيا يضم لوحات كلية الآثار بالمسرح الروماني بأسوان على هامش بطولة الصعيد للسباحة في المياه المفتوحة التابعة لمنطقة الصعيد للسباحة المقامة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.