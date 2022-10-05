700 مليون جنيه تكلفة تطوير مصانع راكتا للورق بالإسكندرية بخبرات هندية

كتب عبد الحليم سالم

تستهدف العامة للورق راكتا بالإسكندرية ، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية تنفيذ مشروع تطوير بتكلفة تبلغ نحو 700 مليون جنيه تتضمن أعمال التطوير و إعادة التأهيل لخطوط الإنتاج، حيث تعاقدت الشركة بتاريخ 13 أكتوبر 2020 مع شركة الاستشارات الهندسية c2c للقيام بإعداد دراسة الجدوى الفنية والمالية لتطويرها لا سيما ان الشركة تعانى من مشاكل تمويلية ووافقت الجمعية العامة غير العادية على استمراها .. تعرف على التفاصيل .

1 - تم تقديم التقرير النهائي في 12 أكتوبر 2021 ، ثم التقرير المكمل في 10 مارس 2022 .

2 – سيتم توريد وتركيب مصنع لب لإنتاج لب الورق المبيض والغير مبيض من خامة جريد النخل ،وناتج تقليم الأشجار بطاقة إنتاجية 250 طن في اليوم.

3 – سيتم توريد وتركيب خط إنتاج صناعة الورق بطاقة إنتاج 500 طن في اليوم.

4 – سيتم توريد وتركيب خط إنتاج لصناعة الكرتون بطاقة ‏22 طن في اليوم.

5 – تبلغ التكلفة 700 مليون جنيه بحيث يتم البدء في تنفيذ تلك المشروعات في ابريل 2023 .

6 - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، على استمرار الشركة في أداء نشاطها.

7 - اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماض، وقبلت استقالة يسري حسين المهداوي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.

8 – حققت العامة لصناعة الورق - راكتا، خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل خسائر بلغت 102.77 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

9 - أعلنت الشركة عن القيمة العادلة للأصول المستغنى عنها والمقرر بيعها بمزاد علنى بقيمة 21 مليون جنيه، حيث تم تحديد السعر الأساسي للغلايات البالغ عددها 3 يبلغ نحو 3.8 مليون جنيه مقابل سعر بيع يبلغ 4.9 مليون جنيه.

بينما تم تحديد سعر التوربينات بقيمة 14.3 مليون جنيه، ووحدات الكهرباء الكاملة بقيمة 750 ألف جنيه كسعر أساسي و 1.88 مليون جنيه كسعر بيع.

10 – راكتا مدانة بنحو 336 مليون جنيه للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.