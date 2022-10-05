10 معلومات تلخص واقعة وفاة طفلتين بعد حقنهما بعقار فى صيدلية بمنيا البصل

كتب ابراهيم قاسم - أمنية الموجي

أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن تفاصيل واقعة إعطاء طفلتين بمنيا البصل، عقارًا تسبب في وفاتهما، وتضمن بيان النيابة 10 معلومات هامة تلخص الواقعة وتطورات التحقيق بها.

1-النيابة تباشر التحقيق مع الصيدلانية وعاملين بالصيدلية بعد تقدم والدة الطفلين ببلاغ للنائب العام.

2-البلاغ يفيد وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما.

3-الأم شهدتْ أنَّ الصيدلانية وصفت عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين.

4-حاولت الأم البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل.

5-العاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.

6-النيابة استجوبت المتهمين، واتخذت حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة.

7-النيابة وجهت للعاملين اتهامات بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الصيدلية بالسماح لهما.

8-النيابة اتهمت العاملة بالصيدلية بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

9-النيابة تقرر حجز الصيدلانية وحبس العامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

10-قررت النيابة التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير.