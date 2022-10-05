اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

10 معلومات تلخص واقعة وفاة طفلتين بعد حقنهما بعقار فى صيدلية بمنيا البصل

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:32 ص
10 معلومات تلخص واقعة وفاة طفلتين بعد حقنهما بعقار فى صيدلية بمنيا البصل المستشار حماده الصاوي النائب العام
كتب ابراهيم قاسم - أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن تفاصيل واقعة إعطاء طفلتين بمنيا البصل، عقارًا تسبب في وفاتهما، وتضمن بيان النيابة 10 معلومات هامة تلخص الواقعة وتطورات التحقيق بها.
 
1-النيابة تباشر التحقيق مع الصيدلانية وعاملين بالصيدلية بعد تقدم والدة الطفلين ببلاغ للنائب العام.
 
2-البلاغ يفيد وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما.
 
3-الأم شهدتْ أنَّ الصيدلانية وصفت عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين.
 
4-حاولت الأم البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل.
 
5-العاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.
 
6-النيابة استجوبت المتهمين، واتخذت حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة.
 
7-النيابة وجهت للعاملين اتهامات بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الصيدلية  بالسماح لهما.
 
8-النيابة اتهمت العاملة بالصيدلية بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما. 
 
9-النيابة تقرر حجز  الصيدلانية وحبس العامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
 
10-قررت النيابة التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير.
 
 
 
 

النيابة العامة

النائب العام

حجز صيدلانية

واقعة مميت البصل

طفلا منيا البصل



الموضوعات المتعلقة

النيابة: صيدلانية منيا البصل وصفت للطفلتين علاج بديل والعاملة حقنتهما دون إجراء اختبار الحساسية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:05 ص

النائب العام يأمر بحجز صيدلانية وحبس عاملين لديها في واقعة وفاة طفلتين بمينا البصل

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:54 ص

النائب العام يأمر بإحالة إبراهيم الخياط المتهم بواقعة كارثة دمياط للجنايات

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:10 م

النيابة تذيع فيديو لمرافعتها بقضية مقتل سلمى بهجت بعد إحالة المتهم للمفتي

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:07 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة