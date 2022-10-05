‫أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى على مدار أسبوع

كتبت أسماء نصار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 61 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" الذى يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية على مدار اسبوع.

خلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 5 طن و40 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 159 ألف و 236 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما تم عقد 16 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماعا مع مديري الادارات الزراعية، ومهندسي الحيازة، للوقوف على جميع ما يخص الحصر الحيازي الجديد، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية، للتوعية بالاستخدام الامن للمواد البلاستيكية وعبوات المبيدات المنزلية،

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة عدد (8) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما تم المرور على (54) مركز تجميع البان و(4) مصانع و(71) محال اعلاف، كما انطلقت حمله ما بعد حصاد المحاصيل الصيفية لمكافحة القوارض، كما انتهت مديرية الطب البيطري، من تحصين 312 ألف و45 رأس ماشية، كذلك تم عقد مؤتمر بعنوان (التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الحيوانية) بالتعاون مع الجمعية المصرية للنهوض بالمرأة والطفل، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 16 حملة مكبرة على أسواق اللحوم تم خلالها المرور على 179 من أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط أكثر من ربع طن لحوم وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما تم الانتهاء من تحصين اكثر من 20 ألف طائر ضد الامراض الوبائية، وتنظيم 61 ندوة ارشادية و370 لقاء إرشادي، كما تم عقد ورشة عمل بعنوان: تحديات مواجهة الحمى القلاعية بين الحاضر والمستقبل.

كما واصل مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، المرور على الزراعات المختلفة، بنواحي المحافظة، وعلى رأسها متابعة محصول القطن، كما واصلت حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة مشروعات اتحاد المجالس والمجلس الزراعي، حيث تم متابعة منفذ بيع التقاوي وتوفيرها للمزارعين، كذلك متابعة دورة التحضين بعنبر الانتاج الداجنى، كما تم المرور على حلقات تجميع القطن، وعقد اجتماع بالادارة الزراعية بالزرقا لمتابعة توريد الارز، والمرور على مضرب الزرقا التابع لشركة مضارب بلقاس ودمياط لمتابعة اعمال التوريد.

وفي إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الزراعة بمحافظة مطروح ومركز التنمية المستدامة بمطروح تم تنفيذ التدريب العملي لعدد من مهندسي مديرية الزراعة بمطروح داخل إحدى الصوب الخاصة بإنتاج نباتات المراعي وذلك بمركز التنمية المستدامة بمطروح، كذلك اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، تكثيف حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز سنورس، الفيوم، أبشواي، كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، سير العمل بالإدارة الزراعية بمركز منفلوط حيث تم التشديد على منع التعديات الزراعية، كما تم المرور على الجمعية التعاونية بمنفلوط، لمتابعة رصيد الأسمدة ومدى توافرها للموسم الشتوي، فضلا عن تفقد المزرعة الارشادية بمنفلوط.

وواصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، تفقد ومتابعة أسواق الماشية بنواحي المحافظة، وتنفيذ أعمال التقصي النشط والترصد الوبائي لمعرفة الوضع الوبائي، فضلا عن توعية المربيين بأهمية حملات التحصين والترقيم، والتأمين على الماشية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، الاستعداد لتنفيذ حملة تقصي وبائي ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما أعلنت أيضا الاستمرار في تفعيل الندوات الإرشادية لتوعية المربيين للحفاظ على صحة الماشية، فيما واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، متابعة ما تم زراعته من شتلات الفلفل والباذنجان بالصوب الزراعية بالمزرعة، كما تم متابعة مزرعة الدواجن والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة لها، كذلك المزارع بمدينة رأس سدر والتواصل مع المزارعين والتعرف على أي مشكلات قد تواجههم مع تقديم النصح والإرشاد اللازم لهم، كما تابعت أيضا تركيب شبكات الري بوادى فيران والانتهاء من حفر الجور وزراعتها بشتلات المانجو.

كما عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان لقاءات إرشادية، بكوم امبو مصاحبة لقافلة مجانية لتشخيص الحمل وعلاج العقم ورش الحيوانات وتجريعها مجانا كذلك السونار.