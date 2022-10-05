يوم المعلم العالمى.. التعليم: لا تطوير بدون مدرس ودعمهم ماديا ومعنويا

كتب محمود طه حسين

يحتفل العالم اليوم 5 أكتوبر ب يوم المعلم العالمى ، وحرصت الدولة المصرية على دعم المعلمين وتحسين الأحوال المادية والمعيشية لهم، حيث تم زيادة ورفع أجور المعلمين بعد زيادة بدل المعلم وأيضا الحد الأدنى للأجور وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، ويستفيد من الزيادات نحو 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو 700 ألف موظف معاون لهم بإجمالي تكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه، وهذه التكلفة تشمل الزيادات الشهرية التى سيحصل عليها المعلمون والموظفون المعاونون لهم بالتعليم، وكذلك الدعم المالى لصندوق رعاية المعلمين، كما وفرت الدولة للمعلمين تدريبات مهنية بشكل مستمر لرفع قدراتهم المهنية.

وفى إطار دعم جهود تطوير التعليم وتوفير بيئة تعليمية متميزة، وافقت القيادة السياسية على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس وتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المعلمين، أصدرت الوزارة، قرارًا بشأن تطبيق مبدأ المساواة بين المعلمين المعينين الذين يقومون بتدريس الحصة الإضافية والمعلمين المتعاقدين بالحصة، ويتضمن تقييم الحصة بـ(20 جنيها) بدلاً من (3.80 جنيه)، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المعلمين المعينين والمتعاقد معهم لسد العجز.

وأشار الوزير إلى أهمية دور المعلم في الارتقاء بالعملية التعليمية، موضحة أن الوزارة تعمل على بناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية المستدامة لهم؛ ليكتسبوا مهارات قادرة على استيعاب نظام التعليم الجديد وإحداث التغيير، قائلة: لا تطوير بدون معلم، كما شددت على ضرورة أن يكون المعلم على علم بالتقييم والممارسات التدريسية وإعداد مفردات اختبارية؛ لتنمية المستويات العليا من التفكير، حيث تم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين، تتميز بالاحترام والتقدير، مشيرًا إلى أنه في الاحتفال بعيد المعلم سيتم تكريم عدد من المعلمين، والإعلان عن مبادرة "أنا المعلم" والتي من خلالها سيتم تقديم عدد من الخدمات للمعلمين تليق بمكانتهم المتميزة، موضحا أن هناك مبادرة باختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب؛ ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا يؤهلهم لإدارة المدارس.

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن المعلم هو شريان العملية التعليمية، ولهم دور كبير فى اكتشاف الموهوبين، كنا أن الوزارة حريصة على تنمية مهارات المعلمين وتحفيزهم، موضحا أنه فى النصف الثانى من أكتوبر سيكون هناك احتفالية كبيرة لإعلان مبادرة" أنا المعلم" من خلال تخصيص حوافز وسند المعلم وهو حصول المعلم على راتبه بشكل سريع وسيكون للمعلمين بطاقة يشترى ما يرغب من أى شركة بتخفيضات كبيرة وسيتم إعلان التفاصيل فى أكتوبر.

وأكد أنه فى إطار دعم المعلمين معنويا وضعت الوزارة من خلال لائحة الانضباط المدرسى عقوبات لمن يتعدى على المعلم سواء طالب أو ولى أمر.