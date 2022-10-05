يخدم المناطق الأثرية بالجيزة.. 4 معلومات عن الخط الرابع للمترو

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع الخط الرابع للمترو، الممتد بطول شارع الهرم، حيث يوفر هذا الخط الخدمة للمناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، وربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، فضلا عن استيعاب حركة النقل السطحي الكثيفة على مسار الخط مثل منطقة الهرم، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئي.

وفى النقاط التالية نستعرض الموقف التنفيذي للمشروع:

1. الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة)، يقوم بتنفيذه اتحاد شركات "المقاولون العرب - بتروجت – كونكورد – حسن علام"، تم تسليم المحطات من حدائق الأشجار حتى محطة الرماية بكامل المساحة للمقاول، ومن محطة الأهرامات إلى محطة المساحة تسليما جزئيا.

2. أعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط)، جاري ترسية الأعمال على شركة أوراسكوم للمقاولات، حيث تم الانتهاء من الفحص الفني وجاري أعمال الفحص المالي.

3. أما الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة، تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع اتحاد شركات "ميتسوبيشي/ أوراسكوم"، وتم دخول العقد حيز التنفيذ، ويتم حالياً أعمال التصميمات، كما تم ترسية أعمال توريد الوحدات المتحركة على شركة ميتسوبيشي.

4. قدمت اليابان منحة لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة الفردوس جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية.