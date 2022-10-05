وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس إدارة العياط التعليمية.. صور

كتبت - مرام محمد

تفقدت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عدد من مدارس إدارة العياط التعليمية؛ في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية

وشملت الجولة التفقدية وكيل المديرية، زيارة مدارس الشهيد حسين العطار الإبتدائية، والشهيد أحمد عبد الحليم، وبرنشت الثانوية، والشهيد محمد عبد الحفيظ الإبتدائية، وعبده صديق الخبيري الثانوية، وحمدان صديق الاعدادية، وذلك بحضور عبد التواب أمين مدير عام إدارة العياط التعليمية، والدكتور محمود فؤاد رئيس مجلس المدينة.

وتفقدت وكيل المديرية، الفصول الدراسية واستمعت إلى الطلبة والطالبات، وأكدت على تسليم الكتب الدراسية وتفعيل دور الإشراف المدرسي، كما تفقدت الحالة العامة للمدارس وكفاءة الفصول الدراسية والديسكات، وشددت على ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب مع مراعاة كافة عوامل السلامة لهم والاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياة والفناء.