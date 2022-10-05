وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشيد بالاهتمام بالأئمة: "أصبح لدينا إمام عصرى"

كتب على عبد الرحمن

أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية سابقا، أن تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وسام وشرف له، قائلا: "تكريم الرئيس شرف لي وأولادي وأحفادي وأشكره على هذه الثقة الغالية والتكريم".

وأضاف خشبة في تصريحات لـ "اليوم السابع"، :"شعرت بالفخر أثناء تكريمي من الرئيس وأن تعبي وعملي منذ التحاقي بالعمل في الأوقاف وتدرجي الوظيفي وحتى بلوغي سن المعاش لم يذهب هباءً".

وتابع الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية سابقا:" نشكر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على جهوده في تدريب الأئمة من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية التي انطلق بها إلى العالمية لتصبح لها دور على مستوى العالم الإسلامي، بما فيها من دورات تدريبية للأئمة على الوسطية والعلوم الحديثة فأصبح الإمام على أرقى وأرفع مستوى في مواجهة الفكر المتطرف والرد على الشبهات وكذلك تعليمهم علوم الحاسب واللغات ليصبح الإمام "إمام عصري".

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبى الكريم سدينا محمد صلى الله عليه وسلم.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد رسالته السمحة، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم معاملة، وكان خير الناس لأهله ولأزواجه ولإبنائه ولأصحابه وهو القائل: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".

تابع الرئيس: "تعلمنا من سيرته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم".