وفد من أكاديمية البحث العلمى ينظم زيارة ميدانية للحقول الإرشادية بالدقهلية

كتب محمد صبحى

تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية نفذ وفد علمى من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومركز البحوث الزراعية، يوم عمل حقلى وزيارة ميدانية لمتابعة أحد المبادرات والحملات القومية التى تمولها أكاديمية البحث العلمى فى قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية، فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين فى "الحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية" هى أحد أهم آليات أكاديمية البحث العلمي لتطبيق مخرجات البحث العلمى وتحويلها إلى قيمة إقتصادية مضافة، حيث تعتبر الحقول الإرشادية فى الحملة القومية للنهوض بالأرز والشعير والذرة كمحاصيل استراتيجية النموذج العملى لنقل أحدث تقنيات الزراعة من معامل البحوث إلى حقول المزارعين.

وترأس الوفد من أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمد الأمير فتحي حجازي المشرف علي المكتب الفني للمتابعه وتقييم الأداء بالأكاديمية، والدكتور مدحت ميخائيل توفيق، عضو لجنة الزراعة والغذاء بالأكاديمية، وتأتي هذة الزيارة الميدانية علي هامش يوم حصاد محصول الأرز ضمن أنشطة الحملة القومية للحد من استهلاك المياه في الأرز، وصاحبهم في الجولة التفقدية الدكتور محمود إبراهيم أبو يوسف، أستاذ إنتاج الأرز، والدكتور صابر السيد صديق، رئيس الفريق العلمي بالمحافظة، والدكتور تامر فاروق متولي، رئيس مكون نقل التكنولوجيا بمركز البحوث والتدريب في الأرز وجهاز الإرشاد الزراعي بالمحافظة.

وجاء فى البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم أن الأكاديمية تولي اهتماماً خاصاً بالحملات القومية الزراعية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والشعير وغيرها من المحاصيل الهامة من حيث تقييم وتطوير المقترحات المقدمة من باحثي وعلماء مصر، بعد أن أعلنت الأكاديمية فى نداء عاجل لعلماء مصر عن فتح باب التقدم بمقترحات علمية تطبيقية وحلول تكنولوجية اقتصادية قابلة للتطبيق لمجابهة التحديات والمشاكل الملحة في المجالات المختلفة فى النقاط ذات الأولويه والتى أدرجت ضمن الخطة التنفيذية للأكاديمية لعام 2018-2022.

وأشار البيان إلى أن الأكاديمية تقوم بتمويل مشروع طموح للإرشاد الزراعي الرقمي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما قامت بتمويل تكنولوجيا جديده لتخزين المحاصيل بإستخدام الصوامع البلاستيكية.

والجدير بالذكر سجلت الإنتاجية المحصولية للأرز التي تم تقديرها بواسطة ممثلي قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة 4.5 طن للفدان وكان الصنف المنزرع جيزة 178 تحت طريقة الزراعة بالتسطير وهي إحدى الطرق الموفرة لمياه الرى.



وفد من الأكاديمية