وصول بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات فى مملكة ليسوتو

‏كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وصلت د. سبيسيوزا وانديرا كازيبوي نائب رئيس جمهورية أوغندا السابق إلى " ماسيرو" لقيادة بعثة الاتحاد الأفريقي (AUEOM) لمراقبة انتخابات الجمعية الوطنية في مملكة ليسوتو المقررة في 7 أكتوبر، وقد تم تعزيز البعثة من خلال الدعم الفعال لبيشنس شيرادزا ، مديرة الحوكمة ومنع النزاعات في قسم AU PAPS.

ووفقا لبيان الاتحاد الافريقي، تتكون البعثة من 40 مراقبا قصير الأجل (STOs) يمثلون مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، وتم نشرهم في الفترة من 28 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2022.

وتتكون بعثة الاتحاد الأفريقي من سفراء لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ، والبرلمانيون ، وأعضاء من هيئات إدارة الانتخابات الأفريقية (EMB) ، ومنظمات المجتمع المدني (CSOs) والخبراء المستقلين.

وعند وصولها ، حضرت د. سبيسيوزا وانديرا كازيبوي رئيسة AUEOM قامت بتوجيهًا وإحاطة لمدة يومين لمراقبي الاتحاد الأفريقي قبل انتشارهم في جميع أنحاء البلاد ، وركز الإيجاز على السياق السياسي الانتخابي ، والإطار القانوني ، ومستويات الاستعداد من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة في ليسوتو ومستويات مختلف أصحاب المصلحة الانتخابيين ومنهجية الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات.

وستراقب البعثة العملية الانتخابية الجارية بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007 ، و إعلان الاتحاد الأفريقي بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا ، وإرشادات الاتحاد الأفريقي لعام 2002 لبعثات المراقبة وغيرها من الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة التي تحكم إجراء الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا ، وستعتمد الملاحظة أيضًا على الإطار القانوني الحالي لتنظيم انتخابات الجمعية الوطنية في مملكة ليسوتو.

وستصدر AUEOM بيانها الأولي بناءً على مراقبتها للانتخابات بعد إغلاق الاقتراع ، والذي سيتم استكماله بعد ذلك من خلال تقرير نهائي أكثر شمولاً بعد الانتخابات.

الجدير بالذكر أن تعيين د. سبيسيوزا وانديرا كازيبوي جاء من قبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي محمد بناءً على اقتراح من مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن (PAPS) ، السفير بانكول أديوي .