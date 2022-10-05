وزير خارجية موريتانيا يجري مباحثات مع سفراء واشنطن ولندن وبرلين والاتحاد الأوربى

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أجرى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في نواكشوط مباحثات مع سفراء واشنطن ولندن وبرلين والاتحاد الأوربي.

وأفادت الخارجية الموريتانية في بيان بأن ولد مرزوك التقى السفير البريطاني كولين ويلز، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية سينثيا كيرشت، والسفيرة الألمانية ازابيل هنين، وسفير الاتحاد الأوروبي جونس جويليم.

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم التطرق لمختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق آخر، اعتمد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أربعة سفراء جدد لباكستان وفرنسا ورومانيا وتركيا، بوصفهم سفراء فوق العادة وكاملي السلطة لبلدانهم في موريتانيا.

وعلى صعيد الفيضانات التي تتعرض لها موريتانيا، أعلنت لجنة طوارئ الحكومة الموريتانية وفاة شخص بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تسببت كذلك في انهيار مبان سكنية في مناطق مختلفة من البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وخلفت الأمطار والسيول ما يقارب 80 وفاة في الأسابيع الماضية وأضرار مادية كبيرة، وغمرت مدنا في مختلف البلاد، كما عزلت أحياء في العاصمة نواكشوط، وأجبرت السكان على مغادرتها.. وألحقت أضرارا بالغة بالمدارس والمساكن في مناطق مختلفة.