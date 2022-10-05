وقال ساسين -الذي يشغل أيضا منصب وزير أصول الدولة، في تصريح نقله راديو بولندا اليوم الأربعاء، "الجانب الأوكراني سيرحب بهذه المشاركة لأنه بالنسبة لهم، يعد ضمانا إضافيا بأن العملية ستتم بسلاسة .. ومن جانبنا، نود أن يستعيد الاقتصاد الأوكراني عافيته الكاملة في أسرع وقت ممكن بعد الحرب".

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا نحو 750 مليار دولار أمريكي.