وزير الطيران: نصر أكتوبر علامة فارقة فى تاريخنا المعاصر ورمزا لقـوة مصـر وعزتها

كتبت رحاب نبيل

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، التهنئة لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني بصفة خاصة والشعب المصري بصفة عامة بمناسبة الذكرى الـ 49 لنصر السادس من أكتوبر المجيـد.

وقال الفريق محمد عباس ، في رسالة للعاملين، " إن هـذا اليـوم العـظـيـم الـذي سيظل خالـداً فـي تاريخ أمتنـا شـاهداً على البطولات والأمجـاد التي صنعهـا أبطال قواتنا المسلحة البواسل بدمائهـم فـي ملحمـة أبهرت العالم لتسجل بأحـرف مـن نـور قـوة وإرادة المصرييـن فـي استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطـن وأرضـه وكرامته"

وأضاف وزير الطيران: "في ذكرى نصر أكتوبر الذي يعد علامة فارقة في تاريخنا المعاصر ورمزاً لقـوة مصـر وعزتها وصلابتها، نقـدم تحيـة تقدير واعتزاز لكل رجـال وقـادة ورموز العسكرية المصريـة لشجاعتهم وتضحياتهم وتحية إجلال لشهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ".

وتابع: "إن نصر أكتوبر العظيـم يـجـب أن نستلهم منـه روح العـزة والقـوة والإرادة لنؤكد أننـا نستطيع تحقيق الإنجازات بعزيمتنا وإصرارنا وتلاحمنـا والعمـل بـروح الفريق الواحـد .. ومـن هنـا أود أن تكـون روح أكتوبر منهجاً راسخاً في وجداننـا وأدائنا وأن تكـون التضحيات والبطولات التي قدمهـا جـيـل أكتوبر العظيـم نبراساً ونموذجاً ملهماً لنـا فـي أن يبذل كل منا في موقعـه أقصى جهد لتحقيـق الإنجـازات والنهوض بقطـاع الطيران المدنـي ودعـم مسيرة التنميـة وبنـاء الدولة المصرية الحديثـة بقيـادة فخامـة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل غد أفضل ومستقبل واعد مشرق بإذن الله" .

واختتم وزير الطيران، رسالته " أتوجـه لكـم جميعـاً بـكل الشكر والتقديـر علـى الجـهـد الكبيـر الـذي تبذلونـه متمنيا لكم التوفيق والنجاح ولقطاع الطيران المدني التقدم والازدهار .. حفظ الله مصر قيادة وشعباً .. وكل عام وأنتم بخير ".