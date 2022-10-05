وزيرة البيئة تطلق عبر الفيديو كونفرانس المبادرة الخاصة بتسريع وتيرة التمويل المناخى بحضور السفير البريطانى بالقاهرة

د. ياسمين فؤاد: التكاتف هو الضمان الوحيد لتسريع وتيرة العمل المناخى من اجل حياة ومستقبل افضل على كوكبنا



وزيرة البيئة: 30 يوما تفصلنا عن وضع طموحات شعوب العالم أمام طاولة المفاوضات بشرم الشيخ للتنفيذ



اطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 عبر خاصية الفيديو كونفرانس من قلب الإجتماعات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP27 بالعاصمة الكونغولية كينشاسا المبادرة الخاصة بتسريع وتيرة التمويل المناخى مع السفير البريطاني السيد جاريث بايلى بالتعاون مع السفارة البريطانية والمركز الثقافى البريطانى بالقاهرة بحضور لفيف من الخبراء والاعلاميين وذلك بالاحتفالية التى اقامتها السفارة بالبريطانية تحت عنوان شهر واحد يفصلنا عن مؤتمر المناخcop27.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بإطلاق مبادرة تسريع وتيرة التمويل المناخى بالتعاون مع الجانب البريطانى كأحد الآليات الهامة و الرئيسية لتنفيذ اجراءات التصدى لآثار التغيرات المناخية والتي يتم مناقشها دائمًا بمؤتمرات المناخ وخاصة فى ظل التعاون الوثيق بين مصر و المملكة المتحدة بمؤتمرى المناخ السادس والعشرون بجلاسكو والسابع و العشرون المزمع عقده بشرم الشيخ الشهر القادم.

وشددت وزيرة البيئة ان مؤتمر المناخ cop27 هو مؤتمر للتنفيذ و سيتم البناء على النجاحات و التعهدات السابقة بجلاسكو ، للوصول الى خطوات تنفيذية على أرض الواقع وهو ما سيتحقق بالتكاتف والتضامن الدولى كطريق وحيد لتسريع وتيرة العمل المناخى من اجل حياة ومستقبل افضل على كوكبنا.

وثمنت وزيرة البيئة الشراكة الناجحة والممتدة مع المملكة المتحدة والبناء على النجاحات التي حققتها بمؤتمر المناخ 26 ونحن بطريقنا إلى مؤتمر المناخ 27 والذى يفصلنا عنه ما يقرب من 30 يوما لوضع طموحات شعوب العالم أمام طاولة المفاوضات بمصر للتنفيذ واتخاذ قرارات من اجل الانسانية مشيرة الى أن مصر دائما ما تتبنى وتدعو للعمل و الشراكات على كافة المستويات من أجل حماية البيئة وتحقيق المصالح المشتركة للجميع على كافة المستويات.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم مضاعفة العمل في الأسابيع القليلة القادمة بجد أكبر من أجل تسريع وتيرة التمويل المناخى فالتمويل هو أساس وحجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية، وهو أيضا سبيلنا لتوسيع نطاق الطموح، مشيرة الى تناول هذا الملف خلال مؤتمر المناخ وربطه بالعديد من المحاور و منها التمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية، وأيضا الأدوات والسياسات التى لديها القدرة على تعزيز الوصول، وتوسيع نطاق التمويل والمساهمة في الانتقال العادل، ومبادلات الديون بالبيئة.

جديرا بالذكر ان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى و مبعوث مؤتمر المناخ cop27 تتواجد حاليا فى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة فى الاجتماعات التحضرية للمؤتمر والتى تعقد بالشراكة مع مصر، بصفتها دولة الرئيس للاتفاق على الرؤى والمبادئ الأساسية لعدد من الموضوعات ذات الأولوية في المؤتمر، ومن أهمها التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.