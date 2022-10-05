وزارة الشباب: أنشطة متنوعة داخل مراكز الشباب احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر

- ندوات تثقيفية، واحتفالات فنية بمشاركة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة، ومسيرات شبابية، ورفع الاعلام على الهيئات الشبابية والرياضية احتفالا بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، وتنفيذ مبادرة شجرة الوفاء بالمحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب، بمناسبة الذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر المجيدة، على أن تنفذ تلك الفعاليات طوال شهر أكتوبر، في كافة المحافظات.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها، مشيداً بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدمته من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه عبر عصور التاريخ، موجهاً الجميع باستمرار العمل والكفاح بروح نصر أكتوبر العظيم لاستكمال طريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

وتتضمن الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ عدة ندوات تثقيفية داخل مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، تنفذها الأندية الثقافية بالمديريات، و المنتديات الثقافية داخل المحافظات، حيث تتناول الحديث عن حرب أكتوبر، والبطولات التي قام بها الأبطال المصريين، الذين ضربوا أروع النماذج في الصمود والتحدي، والحرص على إشراك أكبر عدد من النشء والشباب في تلك الندوات التثقيفية، تأكيداً على اعتزازهم بالوطن، وإعلاءً لقيم الولاء والانتماء، وإبراز الدور الإيجابي لتلك الندوات والاحتفالات في تكوين الشخصية الشابة القادرة على حمل لواء تنمية البلاد في شتى المجالات.

وبجانب تلك الندوات التثقيفية تنفذ وزارة الشباب والرياضة عدة احتفالات فنية بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح الجمهورية من خلال تقديم كوكبة من الفقرات الغنائية الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة فريق البركشن التابع لوزارة الشباب والرياضة.

كما يتم تنفيذ العديد من الفقرات الفنية للاحتفال بانتصارات أكتوبر بمشاركة النشء والشباب المشاركين بالملتقى الترويحي للنشء بالأسمرات، وبمختلف محافظات الجمهورية، وكذا مشاركة الفرق الفنية لفرق الطلائع داخل مراكز الشباب والميادين العامة.

وعلى المستوي الرياضي، يتم تنفيذ العديد من المسيرات الشبابية داخل المحافظات بمشاركة الشباب والنشء داخل محافظات الجمهورية، كما يتم تنفيذ العديد من الماراثونات الرياضية مما يرسخ لممارسة الرياضية وسط الاحتفالات الوطنية وغيرها من الاحتفالات المختلفة.

ووسط هذه الاحتفالات، وجه وزير الشباب والرياضة كافة الهيئات ومراكز الشباب برفع العلم المصري علي تلك المنشآت، لتنمية الولاء والانتماء داخل كافة المحافظات، وتأكيداً على ما حققته القوات المسلحة من استرداد الجزء الغالي من مصر سيناء الحبيبة.

وعلى الصعيد البيئي، تطلق وزارة الشباب والرياضة مشروع "شجرة الوفاء" لزراعة 5 شجرات في 5 مراكز من كل محافظة، على أن تحمل كل شجرة اسم شهيد من شهداء الوطن ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وعن مشاركة المرأه في الاحتفالات، تنظم وزارة الشباب والرياضة العديد من المعارض لأندية الفتاة والمرأة في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، وتأصيلاً لقيمة العمل وقيمة المرأه، وتأكيداً على دور المرأة في المجتمع.