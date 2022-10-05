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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:00 م
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وزارة الدفاع العراقية: تدمير سيارتين لتنظيم داعش الإرهابى فى كركوك

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:00 م
وزارة الدفاع العراقية: تدمير سيارتين لتنظيم داعش الإرهابى فى كركوك تنظيم داعش
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية تدمير طيران الجيش سيارتين مملوكتين لتنظيم داعش الإرهابي داخل قرية مهجورة في محافظة كركوك.

وأكد وزارة الدفاع العراقية في بيان صحفي لها صادر مساء الأربعاء أن "طيران الجيش العراقي يواصل دك أوكار عصابات (داعش) الإرهابية والقضاء عليها، إذ تمكن أبطال طيران الجيش من تدمير سيارتين لتنظيم داعش الإرهابي داخل قرية مهجورة في محافظة كركوك".

وأضاف بيان الدفاع العراقية "جاء ذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم".

 

 


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