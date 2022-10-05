اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 04:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزارة الدفاع الروسية: نحتفظ بمواقع قواتنا فى خيرسون رغم الهجمات الأوكرانية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 04:03 م
وزارة الدفاع الروسية: نحتفظ بمواقع قواتنا فى خيرسون رغم الهجمات الأوكرانية الجيش الروسى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن قواتها تحتفظ بمواقعها في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا رغم تعرضها لهجمات تشنها القوات الأوكرانية "التي تفوقها عدداً".

وأضافت أن المدفعية الأوكرانية أطلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 43 قذيفة على المشارف الشمالية لمدينة "إنيرجودار" والمنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، مشيرة إلى أن الجيش الروسي رد بإسكات مصدر نيران العدو.

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء: "لقد أطلقت المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 43 قذيفة على المشارف الشمالية لمدينة إنيرجودار والأراضي المجاورة لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية". 


وأضاف البيان:" ونُفذت الضربات من بلدة "مارجانيتس" الواقعة في مقاطعة دنيبروبتروفسك، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدا إسكات مصادر نيران العدو بنيران المدفعية الروسية، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيا للطاقة النووية طبيعي.


كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/ تصفية نحو 140 عسكريا أوكرانيا وتدمير 7 مدرعات، باستهداف مواقعهم في مقاطعة خاركوف. 


وذكر المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف-وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية-، أن القوات الروسية "تمكنت من قتل 90 عسكريا أوكرانيا على محور كراستي ليمان، كما تمكنت من القضاء على 21 مسلحا ضمن مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيين خلال الساعات الـ24 الماضية".


وأضاف كوناشينكوف، أن القوات الروسية "تمكنت من تصفية نحو 70 عسكريا وتدمير دبابة و3 مدرعات أوكرانية"، لافتا إلى أن القوات تحتفظ بمواقعها وتصد هجمات قوات كييف في محور كريفوي روج.

 

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة