وحدات مرور موازية.. سقوط أشهر عصابة تزور رخص السيارات

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

عصابة منظمة دأبت على تزوير الأوراق والمحررات الرسمية في محافظتي الشرقية والدقهلية، لا سيما رخص المرور، مقابل الحصول على الأموال، حتى سقطوا في قبضة الشرطة، معترفين بارتكابهم الجريمة لجمع الأموال.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام "5 أشخاص - لأربعة منهم معلومات جنائية - مقيمين بنطاق محافظتي "الدقهلية والشرقية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المحررات والمستندات للعديد من الجهات وترويجها على عملائهم مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بقطاع المرور والحماية المدنية ومديريتى أمن (الدقهلية والشرقية) تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أجهزة وآلات طباعة تستخدم فـى طباعة نماذج أختام شعار الجمهورية - عدد من نماذج أختام شعار الجمهورية للعديد من الجهات – عدد من نماذج أكلاشيه خاص بالعديد من الجهات – عدد من رخص قيادة وتسيير "مُزورة" خالية من البيانات مُعدة لترويجها - عدد من المُحررات المُزورة - 5 هواتف محمولة "بتفريغ محتواها عثر على العديد من المحررات المزورة وكذا معاملات مالية بإحدى تطبيقات الدفع الإلكتروني بين المتهمين وعملائهم" – مبلغ مالى " من متحصلات نشاطهم الإجرامى".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى لتزوير المحررات والمستندات لبعض الجهات وترويجها على عملائهم مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم للتكسب من جراء هذا النشاط المؤاثم واقتسام المتحصلات المالية فيما بينهم والمضبوطات لاستخدامها فـى طباعة وتزوير تلك المحررات المضبوطة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.