نصائح لتقوية مناعة طفلك وحمايته من نزلات البرد فى الخريف

كتبت فاطمة ياسر

في فصل الخريف تزدد فرص إصابة الأطفال بنزلات البرد و الأنفلونزا ، ولذا يحتاج الطفل لخطة غذائية محكمة لحمايته من الإصابة بأي مضاعفات صحية، ولذا يقدم اليوم السابع روشتة لتقوية الجهاز المناعي للطفل، وذلك وفقا لموقع :kidshealth”، ومنها:

-الخضراوات:

إعطاء الطفل للخضراوات يوميا تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية جهازه المناعي، وحمايته من المضاعفات المرتبطة بهذا الأمر، ولذا تناوله للخس، والخيار، والجزر، والبقدونس، البامية والفاصوليا، والملوخية، يحميك من نزلات البرد، لأنها تحتوي علي جميع العناصر الغذائية وخاصة مضادات الأكسدة.

-الحمضيات:

إمداد طفلك بالفواكه الحمضية كالبرتقال، والجريب فروت، والليمون من أهم الحيل التي تحميه من الإصابة بنزلات البرد الشديدة، فالحمضيات غنية بفيتامين سي المهم لصحتهم.

-الفواكه:

الرمان والجوافة والموز والتفاح وغيرها من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المميزة للجسم، والتي تحميه من الإصابة بأي مضاعفات صحية، لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية التي لا غني عنها، وأبرزها مضادات الأكسدة التي لديها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي.

-البروتين:

سواء كان بروتين نباتي أو حيواني، فجميها عناصر غذائية مهمة مفيدة لصحة الطفل، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا لا تتردد في تناولك للحوم أو الدجاج، أو الأسماك، أو الفول، العدس، الحمض.