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نبيه برى يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:33 م
نبيه برى يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
وكالات

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بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي حققها الجيش المصري.
 
وقال بري في برقيته: "بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد يسعدني أن أتقدم باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي لسيادتكم وللشعب المصري الشقيق وللقوات المسلحة المصرية البطلة قيادة وضباطاً وأفراداً بأحر التهاني والمباركة، متمنيا لمصر في ذكرى عبورها نحو النصر والتحرير وفي ظل قيادتكم، عبوراً دائماً نحو التقدم والرخاء والاستقرار."

مصر

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