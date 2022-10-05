نادى إيروسبورت ينظم احتفالية غدا بمناسبة انتصارات اكتوبر والمولد النبوى الشريف

كتبت رحاب نبيل

ينظم نادى إيروسبورت الرياضى التابع لوزارة الطيران المدنى، احتفالية غدآ الخميس، بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، وذلك فى إطار تعظيم الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية.

وتبدأ الاحتفالية فى ‏تمام الساعة السادسة مساء بمنطقة الملاعب بفرع إيروسبورت (أ)، ويتضمن برنامج الحفل ‏فقرات دينية وإنشاد ديني بمناسبة المولد النبوي الشريف، وعروض وفقرات فنية وأغاني ‏وطنية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد لتعزيز روح الانتماء والقيم الوطنية ونشر ‏الثقافة العسكرية والتعريف بتضحيات وأمجاد أبطال حرب اكتوبر لدى الشباب.‏