اليوم السابع
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نادى إيروسبورت ينظم احتفالية غدا بمناسبة انتصارات اكتوبر والمولد النبوى الشريف

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:34 م
نادى إيروسبورت ينظم احتفالية غدا بمناسبة انتصارات اكتوبر والمولد النبوى الشريف وزارة الطيران المدنى -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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ينظم نادى إيروسبورت الرياضى التابع لوزارة الطيران المدنى، احتفالية غدآ الخميس، بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، وذلك فى إطار تعظيم الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية.
 
وتبدأ الاحتفالية فى ‏تمام الساعة السادسة مساء بمنطقة الملاعب بفرع إيروسبورت (أ)، ويتضمن برنامج الحفل ‏فقرات دينية وإنشاد ديني بمناسبة المولد النبوي الشريف، وعروض وفقرات فنية وأغاني ‏وطنية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد لتعزيز روح الانتماء والقيم الوطنية ونشر ‏الثقافة العسكرية والتعريف بتضحيات وأمجاد أبطال حرب اكتوبر لدى الشباب.‏

نادي إيروسبورت

وزارة الطيران

نصر أكتوبر

المولد النبوي الشريف

المناسبات الدينية



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