اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ميلونى: الحكومة الإيطالية المقبلة ستواصل دعم أوكرانيا

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:28 م
ميلونى: الحكومة الإيطالية المقبلة ستواصل دعم أوكرانيا جيورجيا ميلونى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" التي ستتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، أن الحكومة الإيطالية القادمة ستواصل دعم أوكرانيا على خلفية التدخل العسكري الروسي .
 
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجرتها ميلوني مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفاد حزب "إخوة إيطاليا" في بيان.
 
وذكر البيان أن ميلوني أشارت في المكالمة إلى أن حزب "إخوة إيطاليا" دعم كييف منذ بداية الحرب، وأكدت "الدعم الكامل لقضية حرية الشعب الأوكراني".
 
كما جددت موقفها من أن إعلان روسيا عن ضم أربع مناطق أوكرانية ليس له أي قيمة سياسية أو قانونية، بحسب البيان.
وأكدت ميلوني أنها ملتزمة "ببذل أي جهد دبلوماسي يساهم في إنهاء الصراع"، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
 
ومن المقرر أن تصبح ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا بعد أن قاد حزب "إخوة إيطاليا" الائتلاف المناسب للفوز في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي.

جيورجيا ميلونى

ايطاليا

حزب إخوة إيطاليا

زيلينسكي

الحكومة الإيطالية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة