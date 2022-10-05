ميلونى: الحكومة الإيطالية المقبلة ستواصل دعم أوكرانيا

أ.ش.أ

أكدت جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" التي ستتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، أن الحكومة الإيطالية القادمة ستواصل دعم أوكرانيا على خلفية التدخل العسكري الروسي .

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجرتها ميلوني مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفاد حزب "إخوة إيطاليا" في بيان.

وذكر البيان أن ميلوني أشارت في المكالمة إلى أن حزب "إخوة إيطاليا" دعم كييف منذ بداية الحرب، وأكدت "الدعم الكامل لقضية حرية الشعب الأوكراني".

كما جددت موقفها من أن إعلان روسيا عن ضم أربع مناطق أوكرانية ليس له أي قيمة سياسية أو قانونية، بحسب البيان.

وأكدت ميلوني أنها ملتزمة "ببذل أي جهد دبلوماسي يساهم في إنهاء الصراع"، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

ومن المقرر أن تصبح ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا بعد أن قاد حزب "إخوة إيطاليا" الائتلاف المناسب للفوز في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي.