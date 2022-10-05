مياه أسيوط ترتقى بخبرات لجنة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع القوى العاملة

أسيوط -هيثم البدرى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محاضرة للدكتور حازم حسن على وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة أسيوط، وذلك للحرص على سلامة العاملين بها والحفاظ على سير العمل في بيئة صحية سليمة خالية من أي أضرار قد تلحق بهم بالمتابعة الدورية لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين والصحة العامة أيضاً للمواطنين وكذلك مراجعة الطاقات التصميمية للمحطات.

يأتي ذلك في ضوء حرص الشركة على ضرورة ضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحملات إدارة الصحة والسلامة المهنية باستقطاب كفاءات خدمية لرفع المستوى المعرفي والمهني للجنة السلامة والصحة المهنية بالشركة.

وأضاف المهندس هشام درة رئيس الشركة ،أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه إدارة السلامة، والصحة المهنية بالشركة رفع الكفاءة المهنية والمعرفية للصحة والسلامة المهنية وتعميم ذلك على كافة العاملين بالشركة، وحماية العنصر البشرى من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وصقل مهاراتهم المهنية، والارتقاء بها، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأشار درة إلى دور لجنة السلامة والصحة المهنية والرقابة والمتابعة في التعاون بين المناطق في حالة الاحتياج الفعلي والاهتمام بنظافة المحطات، والشكل العام ومراعاة الصحة العامة حتى تتمتع الخدمة المقدمة للمواطنين بأداءات خدمية، وطفرة شاملة بقطاعي المياه والصرف الصحي.