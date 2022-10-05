موسكو: فرض سقف على أسعار النفط الروسى سيلحق الضرر بسوق الطاقة

كتب أحمد عرفة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن فرض سقف على أسعار النفط الروسي سيلحق الضرر بسوق الطاقة، وسيؤدي إلى العجز وارتفاع الأسعار، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسى، أن تحديد سقف أسعار النفط الروسي ينتهك جميع آليات السوق ويضر بصناعة النفط العالمية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد القائمة بأعمال سفارة ليتوانيا في موسكو، فيرجينيا أومبراسين، واعتبرتها شخصا غير مرغوب فيه، وذلك ردا على طرد القائم بالأعمال الروسي في ليتوانيا.

وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء: "لقد استدعينا اليوم موظف بالسفارة الليتوانية بموسكو إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم تسليمه مذكرة تفيد باحتجاجنا على الطرد غير المبرر للقائم بالأعمال الروسي في جمهورية ليتوانيا".

وأضاف البيان: "بناء على ذلك واتباعا لمبدأ المعاملة بالمثل، فقد تقرر إعلان القائمة بأعمال سفارة ليتوانيا في روسيا، فيرجينيا أومبراسين، شخصا غير مرغوب فيه وعليها مغادرة أراضي روسيا في غضون خمسة أيام".