مواجهة التغيرات المناخية للشواطئ.. عنوان ختام فاعليات المؤتمر البيئى بجامعة دمياط

دمياط - فريق المحافظات

اختتمت جامعة دمياط اليوم فاعليات المؤتمر البيئي الدولي السادس والذي حمل عنوان " التغيرات المناخية والتنمية المستدامة" حيث شهد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط شرحا لبعض المشروعات التي تم تناولها خلال فترة المؤتمر، إلي جانب الحديث عن التغيرات المناخية للشواطئ وخاصه شاطئ رأس البر وشاطئ جمصه وشاطئ بلطيم ووضع الحلول العلمية البديلة لمواجهة خطر تغيرات المناخ علي الشواطئ وجاء أيضا شرح عن تعقيم المياه بإستخدام الأوزون والمعالجة البيولوجية لمياه الصرف وتوزيع العناصر الثقيلة في مياه النيل.

وجاءت توصيات مؤتمر جامعة دمياط كما يلي

الحد من آثار التغييرات المناخية- استخدام الأسمدة النانوية

المعالجة البيولوجية للتلوث المائي

الاهتمام بحماية الشواطئ

استمرار حماية بحيرة المنزلة

تشجير المناطق التابعة للمؤسسات بالدولة وزيادة المساحة الخضراء وزراعة أشجار خشبية باستخدام الصرف الصحي