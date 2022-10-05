مطار الغردقة الدولى يستقبل 79 رحلة طيران تقل قرابة 12 ألف راكب.. اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأربعاء، على مدار ساعات اليوم 79 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة.
وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، حيث تعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم من المطار إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم بمنتجعات البحر الأحمر
كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 10 رحلات طيران دولية، تقل على متنها قرابة 1500 سائح، من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيران من المقرر أن يستقبلها المطار، بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع.
وتبين أن جداول وصول اليوم هى، رحلتين من بولندا، و4 رحلات من ألمانيا، و4 من التشيك، حيث تقدم الجهات المختصة إجراءات الوصول للسياح من كل دول العالم ونقلهم إلى الفنادق.
مطار الغردقة الدولى يستقبل 79 رحلة طيران تقل قرابة 12 ألف راكب.. اليومالأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:07 ص
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يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأربعاء، على مدار ساعات اليوم 79 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة.
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