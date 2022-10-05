مصر تحتفل بمولد النور وذكرى العبور.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مصر تحتفل بمولد النور وذكرى العبور.. الرئيس السيسى خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى: مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب لا ينقطع درس مهم نستلهمه من سيرة النبى.. نمضى معا فى طريق التنمية والبناء فى مرحلة قوامها العمل والإنتاج بتفان وإخلاص للوصول إلى آفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا الغالى.

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