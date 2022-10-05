مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شاب مصرعه، وأصيب أخر، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتريلا بمقطورة بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز أبوقرقاص فى جنوب محافظة المنيا.



تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، تتضمن إصطدام السيارة رقم (4628 د ه ص)، بأخرى نقل بمقطورة "تريلا" رقمها (438 ر ط ف)، حيث اصطدمت الربع نقل بالتريلا من الخلف، أثناء سيرها بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز أبوقرقاص، ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة أخر.



انتقلت سيارت الإسعاف ورجال البحث الجنائى والحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين بالفحص مصرع "سليمان سالم" 37 عاما مقيم بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، وإصابة "حمادة محمد عبد الفتاح" 20 عاما، باشتباه كسر بالحوض وسحجات وكدمات، ويقيم فى محافظة بنى سويف، وتم نقله لمستشفى المنيا العام لتلقى العلاج.



انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.