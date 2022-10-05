مصرع عامل بناء سقط من الدور العاشر بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

لقي شاب مصرعه أثناء قيامه بعمله بمنطقة ميدان الشهابية التابعة لمدينة دمياط، وذلك إثر وقوعه من أعلى "سقالة" بالدور العاشر أثناء قيامه بالعمل في مجال البناء.

وتلقت قوات الأمن بلاغا أفاد مصرع شاب يدعي "ح م" في العقد الثاني من العمر مقيم بمنطقة الجمالية، وذلك إثر وقوعه من أعلى أحد الأبراج السكنية أثناء مباشرة عمله في مجال البناء.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثمان لمستشفى دمياط التخصصى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر واستخراج تصريح الدفن.

كما حررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.