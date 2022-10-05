مصرع شاب في حادث إنقلاب تروسيكل داخل إحدى الترع بطهطا بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد مدخل قرية الصفيحة دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج إنقلاب تروسيكل داخل الترعة المحاورة للطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه وفاة شاب يبلغ من العمر 47 سنة تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام عقب إنتشالها والتروسيكل من الترعة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا للأجهزة الأمنية بسوهاج يفيد بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل بإحدى الترع بقرية الصفيحة دائرة مركز طهطا عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق وغرقه تم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية أنه إثناء قيادة م . ع . م 47 سنة للتروسيكل خاصته أختلت عجلة القيادة بيده مما نتج عنه إنقلابه داخل إحدى الترع بمدخل قرية الصفيحة دائرة مركز طهطا تم إنتشال التروسيكل وقائده وتم التحفظ على المركبة محل الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهة التحقيق تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.