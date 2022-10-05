مستفيدو حياة كريمة الغربية: المبادرة أنشأت مستشفى يخدم الأهالى.. فيديو وصور

قرى ترى النور بعدما عانت لسنوات وسنوات من نقص الخدمات العامة، أحلام تحققت فى لحظة منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، لتنقل سكان تلك القرى نقلة حضارية كبيرة أسوة بالمدن، وتوفر لهم العديد والعديد من الخدمات العامة والمرافق وخاصة فى مجال الصحة، فضلا عن الدورات التدريبية لتاهيلهم لسوق العمل، وسط فرحة وسعادة من سكان تلك المناطق الذين ظلوا يحلمون لسنوات بهذا التطوير الذى تحقق على أرض الواقع فى وقت قياسي.

رصدت "اليوم السابع" خلال جولته داخل مركز ومدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، آراء المواطنين فى أعمال التطوير التى تتم داخل 54 قرية 88 تابعا لها، كمرحلة أولى من مبادرة حياة كريمة داخل المحافظة، والتى تم أختيار المركز ضمن 8 مراكز لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية العملاقة، وذلك بتكلفة تتخطى 4 مليارات جنيه.

وقال محمد أحمد أحدٍ أهالى قرية سنباط ل "اليوم السابع" عشنا لسنوات طويلة فى نقص من الخدمات العامة وخاصة تقديم الخدمة الصحية للأطفال والشباب وكبار السن، حيث كان يوجد وحدة طب الأسرة القديمة والتى كانت تفتقر تقديم الخدمات الطبية نظرًا للنقص الكبير فى الخدمات بداخلها، موضحًا أن الأهالى كانوا يذهبون الى مستشفى زفتى العام والتى تبعد عن القرية حوالى 15 كيلو تقريبا، الآمر الذى يصعب على المريض تحمله وخاصة كبار السن ومرضى الغسيل الكلوي.

وأضاف: اليوم وفى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، شاهدنا العمل يسير على قدم وساق لإنشاء وتشطيب مستشفى سنباط على أعلى مستوى من الأعمال الإنشائية وبمساحة كبيرة، والتى ستخدم المجلس القروى بالكامل وخاصة مرضى الغسيل الكلوى، موضحًا أن جميع الأهالى سعداء بهذا الإنجاز الكبير لأحد أهم المشروعات التى كانوا يطالبون بها، موجهًا الشكر للرئيس والقائمين على المبادرة.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، ستغير شكل الريف فى قرى مركز زفتى، وأن المبادرة تستهدف أيضا تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير الحياة الكريمة لهم.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.