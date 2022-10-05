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مسئولون بالاتحاد الأوروبي: سلسلة عقوبات جديدة ضد روسيا قد يتم نشرها الخميس

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:30 م
مسئولون بالاتحاد الأوروبي: سلسلة عقوبات جديدة ضد روسيا قد يتم نشرها الخميس الاتحاد الأوروبى
كتب أحمد عرفة

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أكد مسئولون بالاتحاد الأوروبى، أن الإجراءات الفنية للموافقة النهائية على نص العقوبات الجديدة ضد روسيا الاتحادية لم تبدأ بعد، إلا أن احتمال نشرها يوم الخميس لا يزال قائما، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المسئولون بالاتحاد الأوروبى أن ممثلي الاتحاد الأوروبي توصلوا يوم الأربعاء إلى اتفاق بعد عدة أيام من المناقشات ينص على فرض مجموعة جديدة من القيود ضد روسيا الاتحادية ستشتمل على إجراءات اقتصادية بالإضافة إلى توسيع لقائمة العقوبات الشخصية.

اشتمل المقترح الأفراد المشاركين في تنظيم استفتاءات الانضمام إلى روسيا وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية.

 


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