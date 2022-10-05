"مراقبة الأغذية" تضبط طن جمبرى غير صالح للاستهلاك الآدمى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، برئاسة الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة، ومن خلال مكتب مراقبة الأغذية التابع لإدارة الطب الوقائى للمديرية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حملة مكبرة للتأكد من سلامة السلع والمنتجات الغذائية المطروحة بالأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وعلى الفور تم تشكيل حملة من الطب الوقائى تحت إشراف د ماهر شوقى مدير إدارة الطب الوقائى وبمشاركة فريق عمل بمراقبة الأغذية بمديرية الصحة برئاسة أحمد ناصف مراقب عام الأغذية بصحة بورسعيد، وأسفرت الحملة عن ضبط طن جمبرى غير صالح للاستهلاك الآدمى، وذلك لانتهاء الصلاحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد خلال تصريحات صحفية، أن الحملات للرقابة على الأغذية مستمره وذلك لضمان وصول منتجات غذائيه آمنه لجميع المواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والتى تقضى بتشديد الرقابة علي منافذ تداول وتصنيع المواد الغذائية، حفاظاً علي سلامة و صحة المواطنين، والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.