مدير تعليم المنوفية يستقبل اللجنة الوزارية لمتابعة انتظام الدراسة بالمدارس

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الدكتورة هاما منصور عضو لجنة متابعة الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات بالوزارة يرافقها وليد زمزم عضو الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات بالوزارة لمتابعة انتظام الدراسة بمدارس محافظة المنوفية حضر الاستقبال الأستاذ جمال أمين، مدير إدارة التخطيط والمشروعات، إسلام خطاب مسئول الأمن بالمديرية.

وبعد مراسم الاستقبال توجه الجميع إلى مدرسة الشهيد النقيب أحمد عبد الرحيم السرسي الثانوية القديمة للبنات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بها رافقهم خلال الجولة الأستاذ طارق سعد الين وكيل المديرية والأستاذ جمال أمين مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية والدكتورة إيمان نوار عضو إدارة التخطيط والمشروعات حيث كان في استقبالهم فاتن عبد القوي مدير المدرسة وتفقد الفولي ومرافقيه الفصول الدراسية ومن داخل أحد الفصول شهد الجميع تنفيذ حصة دراسية لمادة اللغة الإنجليزية وحصة أخرى لمادة الأحياء ثم قام الجميع بجولة تفقدية بالمدرسة شملت تفقد الطرقات واللوحات الفنية التذكارية المعلقة على حوائط الطرقات كما تفقد الجميع فناء وحديقة المدرسة حيث أثنى الجميع على مستوى النظافة والمظهر الحضاري الذي ظهرت به المدرسة وفي نهاية الجولة قدمت الدكتورة هاما الشكر والتقدير لمديرة المدرسة على ظهور المدرسة بالمظهر المتميز الراقي والحفاظ على هذا المستوى المتميز الذي يعكس الاهتمام بالخلفية الحضارية للمدرسة.