مدير إدارة قنا التعليمية يتفقد مدرسة المعنى الابتدائية الجديدة

قنا صابر سعيد

تفقد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قنا، مدرسة المعنى الابتدائية الجديدة، بناء علي توجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية داخل المدرسة والمشكلات التي تواجههم.



وطالب القباني، خلال جولته بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لسير العملية التعليمية والعمل بروح الجماعة، والانتهاء من تسليم الكتب وتفعيل الإشراف، موصيًا بضرورة اتخاذ كافة التدابير، ومشيدًا بوعي الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية.

وهنأ مدير إدارة قنا، خلال الجولة جميع المعلمين والطلاب بالعام الدراسي الجديد، مطالبا الطلاب بالانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسى وكذلك استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن المعلم عليه دور كبير فى خلق جسور الثقة بينه وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة واعطاء الطالب الثقة فى نفسه.



مدير إدارة قنا التعليمية يتفقد مدرسة المعنى الابتدائية



مدرسة المعنى الابتدائية