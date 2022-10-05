مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد تحتفل بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

بورسعيد محمد فرج

نظمت المدرسة اليونانية الحديثة ببورسعيد التابعة لمدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد في طابور الصباح، وكذلك تحت رعاية الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها، وإشراف القمص بولا سعد الممثل القانونى لمدارس المطرانية وموريس فريد مدير المدرسة.

ومن جانبها خصصت المدرسة الطابور الصباحي بالكامل للإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بالمدرسة لأكثر من ساعة، وكان فى استقبال الضيوف موريس فريد مدير المدرسة اليونانية الحديثة ببورسعيد.

ومن جهة آخرى حرصت المدرسة أن يرتدى كل طلابها من البنين الزى العسكرى، أو زى الشرطة ، بينما ترتدى الفتيات فساتين بيضاء او ملابس بالوان علم مصر.

كما ارتدى عدد من الطلاب زى الكهنة ورجال الدين المسيحى وعدد آخر ارتدوا ملابس الشيوخ ورجال الدين الاسلامى وذلك للتأكيد على الوحدة الوطنية وتكاتف جميع فئات الأمة.

بينما قام الطلاب فى صفوف الفصول جميعا من والبنات برفع أعلام مصر عاليا، والتي كانت ترفرف طوال فترة الاحتفالية، وسط فرحة جميع الحضور لتتحول المدرسة كما لو كانت لوحة فنية متكاملة.

وتضمنت الاحتفالية فقرات استعراضية من الأغانى الوطنية الشهيرة، فضلا عن اسكتشات

انتصارات أكتوبر المجيدة، بجانب فقرات إلقاء شعر، وفقرات العزف الفردى والجماعى، وكانت جميعها فقرات تغرس روح الوطنية والانتماء داخل نفوس الطلاب.

ومن جانبهم أشاد الجميع بالاحتفالية، والمظهر المشرف لطلاب وطالبات المدرسة بالزى الوطنى، كما أعرب الجميع بالمجهود المبذول من قبل المعلمين والمعلمات المشاركين فى أعمال الديكور وتنسيق الحفل بالشكل الجمالى.

ومن جانبهم أشاد الجميع بالاحتفالية، والمظهر المشرف لطلاب وطالبات المدرسة بالزى الوطنى، كما أعرب الجميع بالمجهود المبذول من قبل المعلمين والمعلمات المشاركين فى أعمال الديكور وتنسيق الحفل بالشكل الجمالى.