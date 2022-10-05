محطة مياه إمبابة تستقبل طالبات المعهد الفنى للتمريض لتعزيز ثقافة الوعى المائى

كتبت - مرام محمد

استقبلت محطة مياه إمبابة ، طالبات المعهد الفني للتمريض التابع لمعهد تيودور بلهارس، في إطار الزيارات الميدانية التي تنظمها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة للتعرف على مراحل تنقية المياه وتعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

ورحب منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالطالبات، مشيرا إلى التأثير الإيجابي لتلك الزيارات، وأهميتها في نشر ثقافة الوعي المائى، والتعريف بالجهود التي تبذلها الدولة في إنتاج كوب مياه نظيف.

وقال رئيس مياه الجيزة، إن الزيارة تناولت تعريف الطالبات بمحطة مياه إمبابة، والمراحل المختلفة لتنقية المياه، بدءا من نهر النيل، ووصولاً بالمياه النقية بمنازل المواطنين، وتوزيع مطبوعات تحمل عدداً من رسائل التوعية المائية تهدف إلى التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

كما تناولت الزيارة، التعريف بقنوات التواصل مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

يُذكر، أن المعهد الفني للتمريض التابع لمعهد تيودور بلهارس يقدم دراسة التمريض للطلاب بعد المرحلة الإعدادية.