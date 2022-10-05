محافظ كفر الشيخ: مركز مطوبس يشهد 600 مشروعا ضمن أعمال "حياة كريمة"

ابراهيم حسان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مركز مطوبس يدخل في أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويضم 18 قرية تشكل 10% من السكان، وهذا المركز يشهد 600 مشروع في جميع القطاعات ضمن أعمال المبادرة.

أضاف جمال نور الدين، في مداخلة متلفزة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة CBC، أن محافظة كفر الشيخ تشهد تطوير نوعي وكلي وجزئي لاسيما في مشروعات الإسكان، وهناك أبراج سكنية تصل إلى 11 طابق وتخدم الكثير من المواطنين.

وأكمل المحافظ: "أجرينا طرق عديدة لخدمة حركة النقل في كامل المحافطة، بجانب طرق عرضية بالداخل، ويجرى إنشاء كباري علوية لخدمة التنمية، كما نشهد تطوير في القطاع الصحي ولدينا أكبر مستشفى للأورام في الجمهورية وسوف تخدم محافظات عديدة، وبتكلفة 1 مليار و260 مليون جنيه حتى الآن، ونشهد منشآت صحية ضخمة تتعدى المليار جنيه لكل منشأة".

وأردف: "لدينا ما يقترب من 98 مدرسة جديدة هذا العام وبدأت فيها الدراسة، وجرى تطوير أكثر من 100 مدرسة، لتخفيف الضغط وكثافة الفصول، ولدينا 2244 مدرسة على مستوى المحافظة".